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İy'ilik' zamanı

, oğlu ’i 2014 yılında elim bir kazada kaybetti. Adına kurduğu ‘Alp Şen Vakfı’ ilk meyvelerini verdi. 3 lösemi hastasına ilik nakli gerçekleştirildi

İyilik zamanı
Alp Şen Vakfı'nın çalışmaları sonuç vermeye başladı. 3 farklı lösemi hastasına kök hücre nakli sağlandı. Adnan Şen ve 'in 17 yaşındaki oğlu , 2014 yılında Şile'de geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrıldı. Zamansız vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Oğlunu kara toprağa veren Begüm Şen ise Amerika'ya yerleşti. Acısını kalbine gömüp hayata kaldığı yerden 'devam' dedi. Oğlunun başlattığı Alp Şen İyilik projesinde bayrağı devraldı. Alp Şen Vakfı'nı kurdu. Vakıf, ilk meyvelerini verdi. 3 farklı Lösemi hastasına uyum sağlayan kök hücre nakli gerçekleştiğini belirten Begüm Şen, instagram hesabından şu yazıyı paylaştı: "2017 yılında 3 farklı Lösemi hastasına uyum sağlayan kök hücre nakli gerçekleştirildi . Çok mutluyuz Alp Şen adına kurulan Vakfı Çaresizlere çare olmaya devam edecektir. İyi haberler vermeye devam edeceğimize inancımız tamdır. Bu vesile ile iyi yıllar diliyorum. Oğlumla gurur duyuyorum"
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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