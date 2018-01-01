İy'ilik' zamanı

Alp Şen Vakfı'nın çalışmaları sonuç vermeye başladı. 3 farklı lösemi hastasına kök hücre nakli sağlandı. Adnan Şen ve Begüm Şen'in 17 yaşındaki oğlu Alp Şen, 2014 yılında Şile'de geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrıldı. Zamansız vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Oğlunu kara toprağa veren Begüm Şen ise Amerika'ya yerleşti. Acısını kalbine gömüp hayata kaldığı yerden 'devam' dedi. Oğlunun başlattığı Alp Şen İyilik projesinde bayrağı devraldı. Alp Şen Vakfı'nı kurdu. Vakıf, ilk meyvelerini verdi. 3 farklı Lösemi hastasına uyum sağlayan kök hücre nakli gerçekleştiğini belirten Begüm Şen, instagram hesabından şu yazıyı paylaştı: "2017 yılında 3 farklı Lösemi hastasına uyum sağlayan kök hücre nakli gerçekleştirildi . Çok mutluyuzAlp Şen adına kurulan Vakfı Çaresizlereçare olmaya devam edecektir. İyi haberler vermeye devam edeceğimize inancımız tamdır. Bu vesile ile iyi yıllar diliyorum.Oğlumla gurur duyuyorum"
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