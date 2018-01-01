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Evlilik yok aşk var

Evlilik yok aşk var
Dünyanın en gözde çiftlerinden Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, önceki gün Beverly Hills'te el ele objektiflere takıldı. Henüz evliliğe hazır olmadığını açıklayan 48 yaşındaki seksi yıldız, her zamanki gibi güzelliği ve şıklığıyla herkesi büyüledi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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