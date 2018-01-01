2018 mesajları

Yaşıyorsanız, seviliyorsanız… Sevdikleriniz de sağsa, size yakınlarsa; onları görüyor, konuşuyorsanız, koklaşıyorsanız… Çaresiz hastalığınız bulunmuyorsa… Aranızda kavga gürültü yoksa… Karnınız toksa… Kahveye çağıran dostunuz bulunuyorsa… Eviniz çatılıysa… Kapıdaki bisikletinize binilebiliyor, atlayıp uzaklara gidebiliyor, dağarcığınıza yeni yer ve kültür katabiliyorsanız… Kırları gördüğünüzde, ufka daldığınızda, içinizde çiçekler açıyorsa… Her aklınıza geldiğinde bunları yapabiliyorsanız; siz piyangoyu tutturmuşsunuz demektir.
MUSTAFA SANDAL
inşallah 2018 vatanımıza, milletimize sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir yıl olur. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyorum...
İPEK AÇAR
2018, ülkemiz için çok güzel bir yıl olur inşallah. Herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bereket diliyorum.
YONCA EVCİMİK
Yeni yıl tüm dünyaya ve ülkeme barış getirsin. İnsanlar huzur içinde birbirlerine saygılı bir biçimde hayatlarını yaşasınlar. Doğaya, diğer canlılara daha duyarlı olsunlar istiyorum. İnşallah bu sene hayvan hakları yasası çıkar ve Allah'ın sessiz kullarının hakları güvence altına alınır. Merhamet duygusu bol bir yıl olsun...
BENNU YILDIRIMLAR
Ruh ve beden sağlığımızın bozulmadığı, mutlulukları paylaşarak çoğalttığımız, "Ne güzeldi" diyerek hatırlayacağımız bir yıl olsun 2018…
FERHAT GÖÇER
Başta ülkeme ve dünyaya barış, huzur diliyorum. 2018'den sükunet diliyorum. Sakinlik, huzur ve sağlık içinde, insanların birbirine önyargıyla, art niyetle yaklaşmadığı; hoşgörüyle, sevgiyle, sağlıkla, işimizde gücümüzde bir yıl olsun…
kenan doğulu
IRMAK ÜNAL
Oyuncu Irmak Ünal, sosyal medyada paylaştığı şu mesajla hayranlarına iyi yıllar diledi: "Güzelliklerle donanmış, mutlulukla bezenmiş, şiddetin geçit bulamadığı ve bir olduğumuzun farkına vardığımız bir yıl olsun."
DENİZ UĞUR
"Ruhumu, iç sesimi duymaya çalışırım hep. Akıl yanılır, sezgiler yanılmaz" diyen Deniz Uğur, yeni yıl için şu temennide bulundu: "Benim, çocuklarımın ve sevdiklerimin hayrına olan gelişmeler yaşansın istiyorum. Eninde sonunda sevgi kazanır. Sevgide kalın…"
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