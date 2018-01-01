2017’deki yaralarımı sarmak istiyorum

Bu yıl benim için çok zor geçti. Ama yine de hep şükrettim, pırıl pırıl iki kuzumla sağlıklı olduğumuz için... Bazen çok karamsar olabiliyorum tıpkı sizler gibi... Ama umut etmekten vazgeçmeyeceğim… Sadece özgür, huzurlu ve mutlu olmak istiyorum... Yaralarımı sarmak, yoluma devam etmek, önüme bakmak istiyorum... Küçücük mutluluklar bulmak istiyorum kendime... Çok yıprandım... Hep güçlü durmaya çalıştım, duracağım da... Öfkelerimi geride bırakmaya çalışıyorum. Hayatta heryaşadığımız şeyin bir sebebi var ve ben eminim ki kalbi güzel olanlar için Allah'ın hep daha iyi planları var... 2018 hepimizegüzellikler getirsin...
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