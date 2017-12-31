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artık bitti

Will Smith artık bitti
Scientology tarikatının son üyesi Amerikalı ünlü aktör oldu. Daha önceleri de Smith'le ilgili üye iddiaları medyada yer almıştı. Ancak başarılı oyuncu bu iddiaları hep yalanlıyordu. Scientology tarikatına mensup Madonna, Demi Moore ve John Travolta, kariyerinde büyük düşüş yaşamışlardı. 49 yaşındaki Will Smith'in de kariyerinin hızla biteceği iddia edildi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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