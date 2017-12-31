Sosyete golü

Her yılbaşında Kıbrıs'tahayranlarıyla buluşanMehmet Ali Erbil, busene de kural bozmadı.Önceki gün havalimanındagörüntülenen ünlü şovmen,"Vallahi her yerdesiniz"diyerek muhabirlere takıldı.Eski eşi Tuğba Coşkun'unoğlu Ali Sadi ile Londra'yagitmesi hatırlatılan Mali, şöylekonuştu: "ONLAR sosyetekardeşim, tabii tatilegiderler. Ben yine herzamanki gibi yılbaşındaçalışıyorum." Geçtiğimizaylarda işadamı ÖnderFırat'la ayrılan Coşkun,ilişkisi boyunca da sık sıksosyetik davetlere katılıyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.