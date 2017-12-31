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Sosyete golü

Yılbaşını çalışarak karşılayacağını söyleyen , eski eşi Tuğba Coşkun’un Londra’ya gitmesi için ‘Onlar sosyete tabii tatile giderler’ dedi

Sosyete golü
Her yılbaşında Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan Mehmet Ali Erbil, bu sene de kural bozmadı. Önceki gün havalimanında görüntülenen ünlü şovmen, "Vallahi her yerdesiniz" diyerek muhabirlere takıldı. Eski eşi Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile Londra'ya gitmesi hatırlatılan Mali, şöyle konuştu:
"ONLAR sosyete kardeşim, tabii tatile giderler. Ben yine her zamanki gibi yılbaşında çalışıyorum." Geçtiğimiz aylarda işadamı Önder Fırat'la ayrılan Coşkun, ilişkisi boyunca da sık sık sosyetik davetlere katılıyordu.




Doğan SAVAŞ
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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