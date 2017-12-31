Burcu Esmersoy’un sevgilisi Berk Suyabatmaz’ın kardeşinden ilginç bir paylaşım geldi. Alican Suyabatmaz, müstakbel yengesi Esmersoy’un eski nişanlısı Sami Kiresepi ile yılbaşı tatili için Londra’ya gitti
Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile işadamı aşkı Berk Suyabatmaz'ın kıskandıran tatili sürüyor. İkilinin geçtiğimiz günlerde Malezya'da başlayan dünya turu şimdilerdeAvustralya'da devam ediyor. Esmersoy'un 5 aylık aşkıyla renkli tatilinden yaptığı paylaşımlar imrendirdi. Ünlü sunucunun eski nişanlısı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz Kiresepi'nin önceki gün instagram'da yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.
EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞLERDİ
Bu paylaşımla işadamının eşiyle gittiği Londra'da kendilerine Berk Suyabatmaz'ın kardeşi AlicanSuyabatmaz ile eşi Miryam Suyabatmaz'ın eşlik ettiği ortaya çıktı. Burcu Esmersoy'la 2014'te düğün arefesinde yollarını ayıran Sami Kiresepi'nin, sunucunun müstakbel kayınbiraderi ve eltisiylearkadaş olması "Şaşırtan dostluk" dedirtti. Alican Suyabatmaz'ın müstakbel yengesi Esmersoy'un eski nişanlısı ile tatil yapması, güzel sunucuyla Kiresepi'nin dostça ayrıldığını da ortaya çıkarmış oldu.
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