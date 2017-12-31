Otoparka sığındı

Özel hayatındaki karmaşıklıktan dolayı gündemden düşmeyen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, sonunda ortaya çıktı. Eski eşi Seçkin Piriler'le şimdiki aşkı Kıvılcım Ural'ın yaşadığı polemikten sonra kayıplara karışan rockçı, önceki akşam Şişhane'deydi. Gazetecileri atlatmak için otoparka kaçan Tangöze, ısrarlı sorular karşısında "Sizin başka işiniz yok mu?" diye muhabirlere çıkıştı.
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