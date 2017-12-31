 ;
Yol Durumu
  1. Justin-Selena ayrıldı mı?
  2. Kendall hamile mi?

Katie, Tom’a yalvarıyor

Katie, Tom’a yalvarıyor
Ünlü oyuncu Katie Holmes'un başı 2012'de boşandığı Tom Cruise ile dertte. Holmes, eski eşinin 10 yaşındaki kızları Suri'yi yıllardır görmediği için aktöre yalvarıyor. Tom Cruise ise üyesi olduğu Scientology tarikatı yüzünden kızını göremiyor.
Etiketler: ,
  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar