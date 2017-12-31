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Erken kutlama

Erken kutlama
Dün gece 2017'yi Zorlu PSM'de verdiği konserle uğurlayan Bengü'den 2018'e erken merhaba... Güzel şarkıcı, konserden bir gün önce 8 aylık aşkı Selim Selimoğlu ve dostlarını evinde verdiği partide ağırlayıp yılbaşını böyle kutladı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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