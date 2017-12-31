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Çılgın Türkler

ve ’in hayranlarından alkışlık hareket. Kamboçya’da evi olmayan görme engelli minik Rattika için Türkiye’de kampanya başlatıldı. Oyuncuların Bahreyn’deki fanları da destek olup Rattika ve ailesi için ev yaptırdı

Çılgın Türkler
Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında da geniş hayran kitlesine ulaşan Neslihan Atagül, Bergüzar Korel, Öykü Karayel ve Mert Fırat 2018'e girmeye sayılı saatler kala sevenlerinden çok özel hediyeler aldı. Ünlü oyuncuların Türk hayranlarının başlattığı kampanyaya yabancı fanlarının da katkısıyla ülkemizden 11 bin 440 kilometre uzaklıktaki Kamboçya'daki yardıma muhtaç insanların yüzü güldü. Neslihan Atagül'le Öykü Karayel'in Bahreyn'deki sevenleri, ikili adına Kamboçya'da doğuştan görme engelli minik Rattika'nın ailesi için ev yaptırdı. Yılbaşı hediyesi olarak Rattika ve ailesine ev yaptıran ikilinin sevenleri bunun için de bin 500 dolar (yaklaşık 5 bin 700 TL) harcadı.


MİNİK RATTİKA'YA BÜYÜK HEDİYE
Maddi imkanları yetersiz olduğu için gözleri görmeyen kızları Rattika'yı tedavi dahi ettiremeyen aile, yıkık dökük evlerinin yenilenmesiyle mutluluktan havalara uçtu. Atagül'le Karayel'in sevenlerinin Kamboçya'da yaptırdığı eve de "Bu evi Bahreyn'deki hayranları Neslihan Atagül ve Öykü Karayel'e yeni yıl hediyesi olarak yaptırdı" tabelası asıldı. Ünlü oyuncular, kendileri adına sevenlerinin gerçekleştirdiği bu anlamlı yardımla çok duygulandı.




Güzel oyuncu , hayranlarının hediyesiyle duygu dolu anlar yaşadı.


Sosyal yardım projelerine verdiği destekle bilinen Atagül, önceki gün de Tohum Otizm Vakfı için çekilen tanıtım filminde rol alıp herkesi bağış yapmaya çağırdı.



ÇOCUKLAR DA SEVİNDİ
Yeni yıl öncesinde Kamboçya'daki ihtiyaç sahiplerinin yüzü, güzel oyuncu Bergüzar Korel'in Türk hayranları sayesinde de güldü. Bergüzar Korel Universal Fan Club ailesi, oyuncu adına Kamboçya'daki bir köyün çocuklarına yemek ısmarladı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gönüllü elçisi olan oyuncu Mert Fırat'ın Türk hayranları da Kamboçya'daki bir köyün bir günlük yemeğini karşıladı. Korel ve Fırat adına yapılan yemek yardımı ise toplam 500 TL'ye mal oldu.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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