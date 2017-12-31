Çılgın Türkler

MİNİK RATTİKA'YA BÜYÜK HEDİYE
Maddi imkanları yetersiz olduğu için gözleri görmeyen kızları Rattika'yı tedavi dahi ettiremeyen aile, yıkık dökük evlerinin yenilenmesiyle mutluluktan havalara uçtu. Atagül'le Karayel'in sevenlerinin Kamboçya'da yaptırdığı eve de "Bu evi Bahreyn'deki hayranları Neslihan Atagül ve Öykü Karayel'e yeni yıl hediyesi olarak yaptırdı" tabelası asıldı. Ünlü oyuncular, kendileri adına sevenlerinin gerçekleştirdiği bu anlamlı yardımla çok duygulandı.
Güzel oyuncu Öykü Karayel, hayranlarının hediyesiyle duygu dolu anlar yaşadı.
Sosyal yardım projelerine verdiği destekle bilinen Atagül, önceki gün de Tohum Otizm Vakfı için çekilen tanıtım filminde rol alıp herkesi bağış yapmaya çağırdı.
ÇOCUKLAR DA SEVİNDİ
Yeni yıl öncesinde Kamboçya'daki ihtiyaç sahiplerinin yüzü, güzel oyuncu Bergüzar Korel'in Türk hayranları sayesinde de güldü. Bergüzar Korel Universal Fan Club ailesi, oyuncu adına Kamboçya'daki bir köyün çocuklarına yemek ısmarladı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gönüllü elçisi olan oyuncu Mert Fırat'ın Türk hayranları da Kamboçya'daki bir köyün bir günlük yemeğini karşıladı. Korel ve Fırat adına yapılan yemek yardımı ise toplam 500 TL'ye mal oldu.
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