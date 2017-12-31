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Büyük mutluluk

Büyük mutluluk
Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, herkese örnek olacak bir harekete imza attı. Ünlü oyuncu, önceki gün Kadıköy'deki Avital Yaşam Boyu Sağlık ve Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Düzenlenen yılbaşı eğlencesinde yaşlılarla keyifli anlar yaşayan oyuncu, onların yeni yıla buruk girmelerine engel oldu. Kalbi de güzel olan Hazal Küçüköse, hayranlarından da büyük övgü aldı.




Oyuncu, kızı gelemediği için üzgün olan bir bakımevi sakinini gül vererek sevindirdi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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