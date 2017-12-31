Büyük mutluluk

Güzel oyuncu Hazal FilizKüçükköse, herkese örnekolacak bir harekete imza attı. Ünlüoyuncu, önceki gün Kadıköy'dekiAvital Yaşam Boyu Sağlık veBakım Merkezi'ni ziyaret etti.Düzenlenen yılbaşı eğlencesindeyaşlılarla keyifli anlar yaşayanoyuncu, onların yeni yıla burukgirmelerine engel oldu. Kalbi degüzel olan Hazal Küçüköse,hayranlarından da büyük övgü aldı.
Oyuncu, kızı gelemediği için üzgün olan bir bakımevi sakinini gül vererek sevindirdi.
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