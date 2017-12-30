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ında ATV farkı

Yılbaşında ATV farkı
Ekranların fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', ı akşamı için özel bir bölümle ekrana geliyor. Murat Yıldırım'ın sunumuyla beğenilerek izlenen Kim Milyoner Olmak İster'de atv'nin başarılı dizi oyuncuları yarışacak. Kazandıkları ödüller ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

Özel bölümde Kırgın Çiçekler'den Gökçe Akyıldız ve Arif Diren, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır, Kanatsız Kuşlar'dan Melis Tüzüngüç ve Ümit İbrahim Kantarcılar, Aşk ve Mavi'den Cüneyt Mete ve Alayça Öztürk, Cennet'in Gözyaşları'ndan ise Almila Ada ve Berk Atan yarışacak.


, Özdemir Erdoğan, Yavuz Bingöl, Mahmut Tuncer ve Ece Seçkin şarkılarıyla geceyi renklendirecek…
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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