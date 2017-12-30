Yılbaşında ATV farkı

Ekranların fenomen bilgi yarışması'Kim Milyoner Olmakİster', yılbaşı akşamıiçin özel bir bölümleekrana geliyor. MuratYıldırım'ın sunumuylabeğenilerek izlenenKim Milyoner Olmakİster'de atv'nin başarılıdizi oyuncuları yarışacak.Kazandıkları ödüllerise Çocuk EsirgemeKurumu'na bağışlanacak.
Özel bölümde KırgınÇiçekler'den GökçeAkyıldız ve Arif Diren,Eşkıya Dünyaya HükümdarOlmaz'dan OktayKaynarca ve DenizÇakır, Kanatsız Kuşlar'danMelis Tüzüngüç ve Ümitİbrahim Kantarcılar,Aşk ve Mavi'den CüneytMete ve Alayça Öztürk,Cennet'in Gözyaşları'ndanise Almila Ada ve BerkAtan yarışacak.
Kibariye, Özdemir Erdoğan, Yavuz Bingöl, Mahmut Tuncer ve Ece Seçkin şarkılarıyla geceyi renklendirecek…
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