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Yansın bakalım yüzünü güldürdü

Yeni albümü beğeni kazanan , “Yeni yılda ülkem için barış ve mutluluk diliyorum“ dedi.

Yansın bakalım yüzünü güldürdü
Gülben Ergen'in şu sıralar keyfine diyecek yok. Sezen Aksu imzalı 'Yansın Bakalım' şarkısının klibi izlenme rekorları kıran sevilen sanatçı, en çok satanlar listesinde 1 numaradaki yerini korudu… Gülben Ergen, yeni şarkısını ilk defa yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta Arkın Palm Beach Otel'de söyleyecek.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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