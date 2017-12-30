Yansın bakalım yüzünü güldürdü

Gülben Ergen'in şu sıralar keyfine diyecek yok. Sezen Aksu imzalı 'Yansın Bakalım' şarkısının klibi izlenme rekorları kıran sevilen sanatçı, en çok satanlar listesinde 1 numaradaki yerini korudu… Gülben Ergen, yeni şarkısını ilk defa yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta Arkın Palm Beach Otel'de söyleyecek.