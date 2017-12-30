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Sürprizi var

Sürprizi var
'Ayla' filmindeki performansıyla 2017'ye damga vuran İsmail Hacıoğlu, yeni yılda yeni projelerle geliyor. Hollywood'da düzenlenen film festivalinde ayakta alkışlanan ünlü oyuncu, gelen teklifleri ince eleyip sık dokudu. Hacıoğlu, "Çok yakında sürpriz bir rolle ekranda olacağım" dedi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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