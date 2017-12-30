Dünyaca ünlü markalara olan tutkularıyla bilinen Demet Akalın ile Gülşen, "Hediye bahane,hava atmak şahane" dedi... Dün öğle saatlerinde Gülşen, Akalın'ın kendisine aldığı yılbaşı hediyesini sosyal medyadan paylaşıp 'Prada'markasını etiketlemeyi de ihmal etmedi...
Gülşen'den hemen sonra bu kez Demet Akalın, meslektaşının kendisine aldığı armağanı instagram'dan paylaştı. Akalın da hediyemontun markasının 'Gucci' olduğunu vurguladı. İki şarkıcının bu tavırları ise "Popun zirvesindeki ikili,görgüsüzlükte de zirveyaptı" dedirtti.
Demet Akalın da Gülşen'in kendisine aldığı armağanı, markasıyla paylaştı.
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