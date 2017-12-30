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, meslektaşı Akalın’ın aldığı yılbaşı hediyesini instagram’dan paylaşıp markasını da etiketledi.

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Dünyaca ünlü markalara olan tutkularıyla bilinen Demet Akalın ile Gülşen, "Hediye bahane, hava atmak şahane" dedi... Dün öğle saatlerinde , Akalın'ın kendisine aldığı yılbaşı hediyesini sosyal medyadan paylaşıp 'Prada' markasını etiketlemeyi de ihmal etmedi...


Gülşen'den hemen sonra bu kez , meslektaşının kendisine aldığı armağanı instagram'dan paylaştı. Akalın da hediye montun markasının 'Gucci' olduğunu vurguladı. İki şarkıcının bu tavırları ise "Popun zirvesindeki ikili, görgüsüzlükte de zirve yaptı" dedirtti.



Demet Akalın da Gülşen'in kendisine aldığı armağanı, markasıyla paylaştı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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