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  1. Şafak söktü!

Örnek anne

Örnek anne
Oyuncu , çocuklarını sağlığı için kapsama alanı dışında kalmayı seçti. 2011'de işadamı İzzet Özilhan ile evlenen ve Emine (5) ile Ela (4) adında 2 kızı olan Yasemin Özilhan'ın çocuklarını telefondan uzak tuttuğu ve onların yanında kesinlikle cep telefonuyla konuşmadığı öğrenildi. Aynı şekilde İzzet Özilhan'ın da eşi gibi telefonla kızlarının bulunduğu odaya girmediği belirtildi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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