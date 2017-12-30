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Mega deneme

Mega deneme
Müzisyenliğinin yanı sıra fotoğrafa merakıyla da bilinen Tarkan, teknolojiye iyice ayak uydurdu. Son dönemde instagram paylaşımlarına hız veren Megastar, önceki gün de yaptığı selfie denemesini yayınladı... Bu karelere "Çektiğim eski bir selfie ile modern sanat denemesi" notu düşen , beğeni rekoru kuralını da yine bozmadı.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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