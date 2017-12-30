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İşin 'aslı' photoshop

İşin aslı photoshop
Bir yandan rol aldığı projeleri bir yandan da Murat Boz aşkıyla gündemde olan Aslı Enver, fena faka bastı! Güzel oyuncu, 'Penti' markası için verdiği pozlarda photoshop'u abarttı!
Bacaklarını inceltmek için hileye başvuran 'in bacağındaki yamulma ise gözden kaçmadı. Bu kareye "Hayat, Aslı'yı yamulttu" esprisi yapıldı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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