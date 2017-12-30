İşin 'aslı' photoshop

Bir yandan rol aldığı projeleri bir yandan da Murat Boz aşkıyla gündemde olan AslıEnver, fena faka bastı! Güzel oyuncu, 'Penti' markası için verdiği pozlarda photoshop'u abarttı! Bacaklarını inceltmek için hileye başvuran Aslı Enver'in bacağındakiyamulma ise gözden kaçmadı. Bu kareye "Hayat, Aslı'yıyamulttu" esprisi yapıldı.
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