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Havalı poz

Havalı poz
Feryal Gülman, yeni yılı karşılamak için Monte Carlo'ya gitti. Akdeniz manzaralı odasının balkonundan bu kareyi paylaşan Gülman, tarzını da konuşturdu...
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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