Aleyna’nın Abd hayali

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün kardeşi Ayça ile birlikte Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Yılbaşında konser vermeyeceğini söyleyen Tilki, "Önümüzdeuzun bir Avrupaturnesi var. Onahazırlanıyorum" dedi. ABD'deki eğitimine yeni yılda devam edeceğini söyleyen Tilki,daha sonra EtilerNusret'te akşam yemeği yedi. Genç şarkıcı, "En büyükhayalim ABD'dekonser vermek" diye konuştu.
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