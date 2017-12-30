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Aleyna’nın Abd hayali

Aleyna’nın Abd hayali
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün kardeşi Ayça ile birlikte Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Yılbaşında konser vermeyeceğini söyleyen Tilki, "Önümüzde uzun bir Avrupa turnesi var. Ona hazırlanıyorum" dedi.
ABD'deki eğitimine yeni yılda devam edeceğini söyleyen Tilki, daha sonra Etiler Nusret'te akşam yemeği yedi. Genç şarkıcı, "En büyük hayalim ABD'de konser vermek" diye konuştu.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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