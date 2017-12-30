2018’e hazır

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Sosyal medyadan sık sık eşi Selin Gökbakar'ı övücü paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar, kural bozmadı. Evinde yılbaşı için süslenen çam ağacı önünde poz veren Şahan, altına da şu notu düştü: "Yeni yıla hazırız. Eline sağlık Selom. Çok güzel oldu ağacımız. Hediyeleri de çok merak ediyorum."
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Gazete
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