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2018’e hazır

2018’e hazır
Sosyal medyadan sık sık eşi Selin Gökbakar'ı övücü paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar, kural bozmadı. Evinde yılbaşı için süslenen çam ağacı önünde poz veren Şahan, altına da şu notu düştü: "Yeni yıla hazırız. Eline sağlık Selom. Çok güzel oldu ağacımız. Hediyeleri de çok merak ediyorum."
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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