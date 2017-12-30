15 bin kilometre ötede hazine buldu

Sevgilisi Berk Suyabatmaz'la 1 aylık tatiline geçtiğimiz günlerde start veren Burcu Esmersoy, Malezya'nın ardından Avustralya'ya gitti. Aşkıyla Sidney'de olan güzel sunucu, şimdiden Türkiye'yi özlemiş olacak ki önceki akşam soluğu bir Türk restoranında aldı.
'Anason' adlı mekanda Türk mezeleri ve kebap çeşitlerini tadan Burcu Esmersoy, sevincini de sosyal medyadan dile getirdi. Bu arada Sidney'deki mekanda pide 3 dolar, mezeler 13 dolar, kebaplar ise yaklaşık 35 dolar...
İşadamı sevgilisiyle uzun bir tatile çıkan Burcu Esmersoy, tatilde yaptıklarını da sosyal medyadan paylaşıyor.
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