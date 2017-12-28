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Şahane baba

Şahane baba
Eşi Selin Gökbakar'ın doğum günü için pasta hazırlayıp 'ideal eş' unvanını hak eden Şahan Gökbakar, babalıkta da başarılı. Komedyen, işlerine rağmen oğlu Deniz Efe ile kızı Ela'yı ihmal etmiyor. Gökbakar, önceki gün çocuklarıyla fotoğrafına "İki minik dünya, iki kocaman mutluluk" notu düştü.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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