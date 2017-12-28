Özlem’in Beyaz Saray’ı

Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Dedemanlar'ın torunu Özlem Önal, bir zamanlar Türkiye'de sürdürdüğü ultra lüks yaşamıABD'ye de taşıdı. 2013 yılından bu yana Amerika'da yaşayan Önal'ın Florida'daki şaşaalı yaşamının detayları ortaya çıktı. İstanbul'da Süzer Plaza'nın 30. katındaki gösterişli rezidansıyla imrendiren işkadını, Atlantik Okyanusu'nun kıyısında inşa edilen The St. Regis Bal Harbour adlı rezidanstan lüks bir daire satın aldı.
23. KATTA LÜKS HAYAT
Güzel işkadını, 27 katlırezidansın 23. katındaki 327metrekarelik ultra lüks dairesini de ünlü mimarlar tarafından gönlünce dekore ettirdi. 10milyon dolarlık (38 milyon TL) 3 odalı ve 3 banyolu rezidansı kendi zevkine göre dekore eden Önal, bunun için de 150 bin dolar harcadı.
MODA DÜNYASINA EL ATTI
Bu arada Amerika'ya ilk gittiği dönem birkaç ay New York'taki MercerHotel'de 'gece müdürü' olarak görev yapan Özlem Önal, Miami'de ise moda vetasarım dünyasına el attı. Sosyetik güzel, dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı SevanBıçakçı'yla ortak iş yapmaya başladı. Özlem Hanım, yakın dostu olan Bıçakçı ile Miami'de lüks bir mücevher mağazasıaçtı. Dünya jet sosyetesi ve Hollywood yıldızlarıyla yakın dostluğuyla bilinen hatta bir dönem dünyaca ünlü aktör JoshLucas ile aşk yaşayan sosyetik güzel, birçok yıldızı da şimdiden butiğindeağırlamaya başladı.
OKYANUS MANZARALI
2011 yılında inşa edilen ultra lüks rezidansta, 282 daire bulunuyor. İstanbul'da her sabah Boğaz manzarasına uyanan Özlem Önal'ı burada ise Atlantik Okyanusu karşılıyor.
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