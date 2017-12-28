Hatice eriyor

Mayıs ayında oğulları Can'ı kucaklarına alan Hatice Şendil ile eşi Burak Sağyaşar, önceki akşam Rumelihisarı'ndaydı. Baş başa yemek yiyen ikilinin yanında 7 aylık oğulları da vardı. Doğumdan sonra 20 kilo veren oyuncu, "Can, hâlâ anne sütü içiyor. O yüzden sıkı rejim yapamam. Ama biraz daha kilom var" dedi.
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