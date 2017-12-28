 ;
Yol Durumu
  1. Yılbaşında Batum’da
  2. Davetsiz misafir!

Hatice eriyor

Hatice eriyor
Mayıs ayında oğulları Can'ı kucaklarına alan ile eşi , önceki akşam Rumelihisarı'ndaydı. Baş başa yemek yiyen ikilinin yanında 7 aylık oğulları da vardı. Doğumdan sonra 20 kilo veren oyuncu, "Can, hâlâ anne sütü içiyor. O yüzden sıkı rejim yapamam. Ama biraz daha kilom var" dedi.




Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar