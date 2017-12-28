Gece deparı

Barcelonalıfutbolcu Arda Turan,gazetecilere çalım atmakisterken ofsayta düştü.Önceki akşam yakındostları Acun Ilıcalıve Oğulcan Engin ile Etiler Fenix'egiden Turan, çıkışta basın mensuplarınınbeklediğini öğrenince gereksiz bir kaçışplanını devreye soktu. Turan, ön kapıdan çıkmak yerineaksiyon filmlerini aratmayan birmaceraya daldı. Ünlü futbolcu, personelçıkışına yöneldi. Yan villanın bahçesininduvarına dayalı merdivene tırmananTuran, hızla koşup kendisini bekleyentaksiye atladı. Turan'ın bu anlamsız kaçışı"Aslıhan Doğan'la sürekli ayrılıpbarışan Arda, soruları engellemek içinyeni yöntem bulmuş" diye yorumlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.