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Gece deparı

Aşk hayatıyla gündem olan , sorulardan kaçmak için yeni yöntem buldu. Önceki akşam Etiler’de eğlenen futbolcu, gazetecileri atlatmak için duvardan atlayıp kaçtı

Gece deparı
Barcelonalı futbolcu Arda Turan, gazetecilere çalım atmak isterken ofsayta düştü. Önceki akşam yakın dostları Acun Ilıcalı ve Oğulcan Engin ile Etiler Fenix'e giden Turan, çıkışta basın mensuplarının beklediğini öğrenince gereksiz bir kaçış planını devreye soktu.
Turan, ön kapıdan çıkmak yerine aksiyon filmlerini aratmayan bir maceraya daldı. Ünlü futbolcu, personel çıkışına yöneldi. Yan villanın bahçesinin duvarına dayalı merdivene tırmanan Turan, hızla koşup kendisini bekleyen taksiye atladı. Turan'ın bu anlamsız kaçışı "Aslıhan Doğan'la sürekli ayrılıp barışan Arda, soruları engellemek için yeni yöntem bulmuş" diye yorumlandı.


MERDİVENLE KAÇTI
Gazetecileri duyunca depara kalkan Arda, duvarı merdivenle aştı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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