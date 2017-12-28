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Esprisi güldürmedi

Esprisi güldürmedi
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam kızı Zehra ile aile üyelerini İstinye'deki yemekte bir araya getirdi. Geçtiğimiz gün yaptığı 'hamileyim' esprisinin ciddiye alınması hatırlatılan Avşar Kızı, "Bebeğin cinsiyetini soranlar bile oldu" dedi. Sanatçı, Zehra'nın gece gezmeleri içinse "Gençken yapsın" diye konuştu.





Çiçekli pırlanta yüzüğüyle dikkat çeken sanatçı, "Bu yüzük yıllardır bende var, yeni değil" dedi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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