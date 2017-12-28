Esprisi güldürmedi

Ünlü sanatçı Hülya Avşar,önceki akşam kızı Zehra ile aileüyelerini İstinye'deki yemektebir araya getirdi. Geçtiğimiz günyaptığı 'hamileyim' esprisininciddiye alınması hatırlatılanAvşar Kızı, "Bebeğin cinsiyetinisoranlar bile oldu" dedi. Sanatçı,Zehra'nın gece gezmeleri içinse"Gençken yapsın" diye konuştu.
Çiçekli pırlanta yüzüğüyle dikkat çeken sanatçı, "Bu yüzük yıllardır bende var, yeni değil" dedi.
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