Cimrilik isyanı

Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı Mehmet Dinçerler'den cimrilik savunması geldi… Erçel'in 'elini cebine atmadığı için terk ettiği' iddia edilen işadamı, önceki gün instagram'da bir ekonomi dergisi tarafından 'Gönlü zengin 50 işadamındanbiri' seçildiğini gösteren haber küpürünü paylaştı. Mehmet Dinçerler'in bu paylaşımından sonra da güzel oyuncu, sosyal medyada yazılı bir açıklama yaptı. "Ben kendi ayakları üzerinde duran ve kendiparasını kazanan bir kadınım" diyen Hande Erçel, Murat Dalkılıç ilişkisi yüzünden yapılan eleştirilere de şöyle yanıt verdi: "Mesleğimi büyük bir aşkla yaparken hakkımda kötü niyetli bir karalama kampanyası var."
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