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Cimrilik isyanı

Cimrilik isyanı
Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı Mehmet Dinçerler'den cimrilik savunması geldi… Erçel'in 'elini cebine atmadığı için terk ettiği' iddia edilen işadamı, önceki gün instagram'da bir ekonomi dergisi tarafından 'Gönlü zengin 50 işadamından biri' seçildiğini gösteren haber küpürünü paylaştı.
Mehmet Dinçerler'in bu paylaşımından sonra da güzel oyuncu, sosyal medyada yazılı bir açıklama yaptı. "Ben kendi ayakları üzerinde duran ve kendi parasını kazanan bir kadınım" diyen , Murat Dalkılıç ilişkisi yüzünden yapılan eleştirilere de şöyle yanıt verdi: "Mesleğimi büyük bir aşkla yaparken hakkımda kötü niyetli bir karalama kampanyası var."


MEHMET DİNÇERLER

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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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