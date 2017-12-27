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VIP müşteri

Dünyanın en önemli müzayede evi Sotheby, sanattan anlayan seçkin müşterilerine hizmet sunuyor. VIP alıcılar arasında Türkiye’den ise sadece ve bulunuyor...

VIP müşteri
Merkezi ABD'de bulunan Sotheby's, müzayede, perakende ve özel satış yoluyla en nadir, en seçkin ve tarihi hazinelerin alım satımını yapıyor. Ama müşterilerini ise özel olarak seçiyor. 40 ülkede 90 bürosuyla küresel bir ağa sahip olan Sotheby's, New York Borsası'nda işlem görüyor. Bu müzayede evinin müşterileri arasında, Türkiye'den sadece lüks yaşamlarının yanı sıra sanata olan düşkünlükleriyle de bilinen ile da bulunuyor. Bu iki isim, dünyanın en zenginlerinin isteseler dahi giremedikleri müzayede evindeki her satışa katılabiliyor. Sosyetik iki ünlünün New York'taki merkeze giderek mücevher ve tablo satın aldığı biliniyor. En son Eylül ayında Sotheby's müzayede evine giden Gülman, her zaman olduğu buradan beğendiği mücevherleri satın alarak koleksiyonuna ekledi. Gülman'ın 16 bin dolarlık pırlanta bir broş, 37 bin 500 dolarlık pırlanta küpe ve 15 bin dolar değerinde inci gerdanlık aldığı da öğrenildi.



PIRLANTA KÜPE 37 bin 500 dolar
PIRLANTA BROŞ 16 bin dolar
İNCİ GERDANLIK 15 bin dolar


Sotheby's müzayede evine girmek için çok paranız olması yeterli değil. Aynı zamanda sanat konusunda da bilginizin olması gerekiyor... Feryal Gülman ile Arzu Sabancı da bu ayrıcalıklı isimlerden...

Ebru KAZIKTAŞ
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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