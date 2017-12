VIP müşteri

ABD'de bulunan Sotheby's, müzayede, perakende ve özel satış yoluyla en nadir, en seçkin ve tarihi hazinelerin alım satımını yapıyor. Ama müşterilerini ise özel olarak seçiyor. 40 ülkede 90 bürosuyla küresel bir ağa sahip olan Sotheby's, New York Borsası'nda işlem görüyor. Bu müzayede evinin müşterileri arasında, Türkiye'den sadece lüks yaşamlarının yanı sıra sanata olan düşkünlükleriyle de bilinen Arzu Sabancı ile Feryal Gülman da bulunuyor. Bu iki isim, dünyanın en zenginlerinin isteseler dahi giremedikleri müzayede evindeki her satışa katılabiliyor. Sosyetik iki ünlünün New York'taki merkeze giderek mücevher ve tablo satın aldığı biliniyor. En son Eylül ayında Sotheby's müzayede evine giden Gülman, her zaman olduğu buradan beğendiği mücevherleri satın alarak koleksiyonuna ekledi. Gülman'ın 16 bin dolarlık pırlanta bir broş, 37 bin 500 dolarlık pırlanta küpe ve 15 bin dolar değerinde inci gerdanlık aldığı da öğrenildi.37 bin 500 dolar16 bin dolar15 bin dolar