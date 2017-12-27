Şahan’ın izinden gitti

Yaklaşık 3ay önce anne olanBurcu Kara, oğluAli Çınar'ı gözündendahi sakınıyor. EşiFırat Parlak'laoğlunu objektifleregöstermeyen oyuncu,fotoğraflarını dapaylaşmıyor. Önceki günoğlunun fotoğraflarınıneden paylaşmadığınısoranlara cevapveren Kara, ŞahanGökbakar gibiçocuğunun yüzünügizledi. Oyuncu"Oğlum büyüsün,aceleye gerek yok"dedi...
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