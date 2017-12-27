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Şahan’ın izinden gitti

Şahan’ın izinden gitti
Yaklaşık 3 ay önce anne olan Burcu Kara, oğlu Ali Çınar'ı gözünden dahi sakınıyor. Eşi Fırat Parlak'la oğlunu objektiflere göstermeyen oyuncu, fotoğraflarını da paylaşmıyor.
Önceki gün oğlunun fotoğraflarını neden paylaşmadığını soranlara cevap veren Kara, Şahan Gökbakar gibi çocuğunun yüzünü gizledi. Oyuncu "Oğlum büyüsün, aceleye gerek yok" dedi...
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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