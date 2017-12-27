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Rüzgar’a muşta cezası

Rüzgar’a muşta cezası
Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 30 Kasım 2013'te bir gece kulübü çıkışında "muşta" ile Ahmet Tigrel'i darp etti. Olaydan sonra iki taraf da birbirini şikayet etti. Mahkeme, 'e "kasten yaralama" ve "tehdit" suçundan toplamda 6 Bin TL adli para cezası verdi. Tigrel'e ise kasten yaralama suçundan bin TL adli para cezası kesildi. Çetin'e daha öncede 3 yıl 10 aydan, 10 yıl 10 aya kadar hapis istenmişti.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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