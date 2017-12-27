Rüzgar’a muşta cezası

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu RüzgarÇetin, 30 Kasım 2013'te bir gece kulübüçıkışında "muşta" ile Ahmet Tigrel'i darpetti. Olaydan sonra iki taraf da birbirini şikayetetti. Mahkeme, Rüzgar Çetin'e "kastenyaralama" ve "tehdit" suçundan toplamda6 Bin TL adli para cezası verdi. Tigrel'e isekasten yaralama suçundan bin TL adli paracezası kesildi. Çetin'e daha öncede 3 yıl 10aydan, 10 yıl 10 aya kadar hapis istenmişti.
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