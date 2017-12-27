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Miniklere umut oldu

Miniklere umut oldu
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 2. Aile Evi Projesi'ne destek olmak için önceki gün Aqua Florya'da özel bir etkinlik düzenlendi. Birçok ünlü isim yaptıkları yiyecekleri satıp gelir elde etti. Özge Ulusoy'un yaptığı bir dilim pasta ise 500 TL'ye satıldı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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