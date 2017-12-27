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Geri Sayan

Geri Sayan
Ünlü şarkıcı , yaşını geri saymaya başladı. Mahkeme kararıyla yaşını 6 yaş küçülttüren Sibel Can'ın ardından Seda Sayan da (Aysel Gürsaçer) mahkemeye başvurdu. Can gibi şarkı söylemesi ve sahnelerde yer alması mümkün olmadığı için babası tarafından mahkeme kararıyla yaşının büyütüldüğünü belirten Sayan, "Nüfusta 4 Ocak 1959 olan doğum tarihim 30 Aralık 1962 olarak değiştirilsin" dedi. Şahitleri dinleyen mahkeme, isteği kabul etti. Sayan'ın yaşını 3 yaş küçülttü. Böylelikle ünlü sanatçının şu andaki yaşı 55 oldu.

Ali OKTAY
Etiketler:
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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