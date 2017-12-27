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Bu ziyaret 'Sui' için

Bu ziyaret Sui için
DÜNYANIN en gözde damat adayları arasında bulunan 25 yaşındaki Brunei Prensi , Victoria's Secret meleği Sui He'ye kancayı taktı. Zengin olduğu kadar yakışıklılığıyla da genç kızların gönlünü çalan Prens Matee, Sui'yi yakından takip etti. Onu beğendiğini söyledi. Bir süre önce de Çin'e gitti. Böylelikle, Victoria Secret Fashion Show'a katılan ilk Doğu Asyalı manken olan Çin'li 'ye aşık olduğu iddialarını kuvvetlendirdi.


Yakışıklı prens Abdul Matee, gönlünü Victoria's Secret'in meleği Sui'ye kaptırdı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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