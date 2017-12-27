Bu ziyaret 'Sui' için

DÜNYANINen gözde damatadayları arasındabulunan 25yaşındaki BruneiPrensi Abdul Matee,Victoria's Secretmeleği Sui He'yekancayı taktı.Zengin olduğukadar yakışıklılığıylada genç kızlarıngönlünü çalanPrens Matee, Sui'yiyakından takip etti.Onu beğendiğinisöyledi. Bir süreönce de Çin'e gitti.Böylelikle, VictoriaSecret FashionShow'a katılanilk Doğu Asyalımanken olan Çin'liSui He'ye aşıkolduğu iddialarınıkuvvetlendirdi.
Yakışıklı prens Abdul Matee, gönlünü Victoria's Secret'in meleği Sui'ye kaptırdı.
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