Balıklar küçüldü

Oyuncu AlpKırşan, ekmeğinidenizden çıkarıyor.Ailesiyle Bodrum'dayaşayan Kırşan, öncekigün yine balık tutmakiçin denize açıldı.Hayranlarının kocamanbalıklarla pozvermesine alışık olduğuKırşan, bu kez şaşırttı. Daha öncetakımıyla devorkinoslar tutan AlpKırşan'ın oltasınabu kez iri bir levrektakıldı. Tuttuğu balıklapoz vermeyi ihmaletmeyen sevilen oyuncu,bu kareye de "Verdiyine kısmetimizi"notu düştü.
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