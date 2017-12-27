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Balıklar küçüldü

Balıklar küçüldü
Oyuncu Alp Kırşan, ekmeğini denizden çıkarıyor. Ailesiyle Bodrum'da yaşayan Kırşan, önceki gün yine balık tutmak için denize açıldı. Hayranlarının kocaman balıklarla poz vermesine alışık olduğu Kırşan, bu kez şaşırttı.
Daha önce takımıyla dev orkinoslar tutan Alp Kırşan'ın oltasına bu kez iri bir levrek takıldı. Tuttuğu balıkla poz vermeyi ihmal etmeyen sevilen oyuncu, bu kareye de "Verdi yine kısmetimizi" notu düştü.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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