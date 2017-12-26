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Yeni dizi için sakal bıraktı

Yeni dizi için sakal bıraktı
Atv'de ekrana gelecek 'Çukurdere' dizisinin başrol oyuncusu Furkan Palalı, yeni projesi için imaj tazeledi. Yakışıklı oyuncu, önceki gün soluğu yakın dostu Adem Terzi'de aldı. Yeni imajıyla dikkat çeken oyuncu, "Senaryo beni çok etkiledi. Adem Terzi'nin uğuruna ve makasına da güveniyorum" dedi.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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