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'Şahan'e aşk

Komik olduğu kadar romantik de olan , eşinin yaş gününde Selin Hanım’a elleriyle pasta yaptı. Yaş günü akşamında ise sürpriz yemek organize edildi.

Şahane aşk
Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Şahan Gökbakar, romantik yanını yine konuşturdu. Gökbakar, 2015'te evlendiği ve 2 çocuğunun annesi Selin Hanım'ın önceki günki 31. yaş günü için çok özel kutlamalar organize etti. 'a kahvaltı hazırlayıp ardından da Türk kahvesi yapan Şahan, yeniden soluğu mutfakta aldı. ünlü şovmen, eşine üzerinde İngilizce "En iyi anne ve eş" yazılı pasta yaptı. Sosyal medyadan pastanın fotoğrafını paylaşan , altına da şu notu düştü: "Hediyelerin en değerlisi uğraşıp emek vererek yapılandır. Canım karım iyi ki doğdun da eşim oldun. Bin kere gelsem dünyaya yine seninle evlenmek isterdim. Not: '4 karat aldı' diye yazanlar, 'pastasını elleriyle yaptı' da yazsınlar."


PIRLANTA OUT, PASTA İN!
Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Demet Akalın'dan "Sen yine 4 karatlık pırlanta yüzük al anacım" yorumu geldi. Şahan da bunun üzerine espriyi patlattı: "Her çocuk için ayrı aldık. Bir de evlenme teklifi ettiğimde... Sen hesap et artık." Ünlü komedyenin eşine aldığı 3 ayrı yüzüğün toplam fiyatı da 1 milyon TL


​'SEN BANA HEP BÖYLE BAK'
Selin Gökbakar, dostlarıyla çıktığı yaş günü yemeğinden Şahan'la bu kareyi paylaşıp şöyle dedi: "Sen bana hep boyle bak, ben flu olsam da olur."
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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