'Şahan'e aşk

Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden ŞahanGökbakar, romantik yanını yine konuşturdu. Gökbakar, 2015'te evlendiği ve 2 çocuğunun annesi SelinHanım'ın önceki günki 31. yaş günü için çok özel kutlamalar organize etti. Selin Gökbakar'a kahvaltı hazırlayıp ardından da Türk kahvesi yapan Şahan, yeniden soluğu mutfakta aldı. ünlü şovmen, eşine üzerinde İngilizce "Eniyi anne ve eş" yazılı pasta yaptı. Sosyal medyadan pastanın fotoğrafını paylaşan Şahan Gökbakar, altına da şu notu düştü: "Hediyelerin en değerlisiuğraşıp emek vererek yapılandır.Canım karım iyi ki doğdun da eşimoldun. Bin kere gelsem dünyaya yineseninle evlenmek isterdim. Not: '4 karat aldı' diye yazanlar, 'pastasını elleriyle yaptı' da yazsınlar."
PIRLANTA OUT, PASTA İN!
Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Demet Akalın'dan "Sen yine 4karatlık pırlanta yüzük al anacım" yorumu geldi. Şahan da bunun üzerine espriyi patlattı: "Her çocuk içinayrı aldık. Bir de evlenme teklifiettiğimde... Sen hesap et artık." Ünlü komedyenin eşine aldığı 3 ayrı yüzüğüntoplam fiyatı da 1 milyon TL
'SEN BANA HEPBÖYLE BAK'
Selin Gökbakar, dostlarıyla çıktığı yaş günü yemeğinden Şahan'la bu kareyi paylaşıp şöyle dedi: "Sen bana hep boyle bak, ben flu olsam da olur."
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