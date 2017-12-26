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Köşe kapmaca

ile , önceki gün yüz yüze gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı!

Köşe kapmaca
Yaklaşık 11 yıllık evlilikleri 19 Ocak 2018'de görülecek son duruşmayla resmen bitecek olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, önceki gün adeta köşe kapmaca oynadı. Şener, modacı Hakan Akkaya ile İstinye'de alışveriş yaptıktan sonra çocuklarını Akkaya aracılığıyla Kutluay'a teslim etti...
Kendisine ihanet ettiğini söylediği eşinin yüzünü dahi görmek istemeyen , ardından da Hakan Akkaya ile 'Aile Arasında' isimli filmi izledi. ise çocukları Ömer ve İrem'i alıp Akmerkez'e götürdü. Çocuklarıyla yılbaşı alışverişi yapan İbo, her zamanki gibi boşanma davasıyla ilgili tek kelime dahi etmedi.


Şener, yakın dostu Akkaya ile İstinye'de sinema keyfi yaptı.


Annelerinden çocuklarını alan İbo, onlarla Akmerkez'de yılbaşı alışverişi yaptı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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