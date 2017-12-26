Yaklaşık 11 yıllık evlilikleri 19 Ocak2018'de görülecek son duruşmayla resmen bitecek olan Demet Şener ileİbrahim Kutluay, önceki gün adeta köşe kapmaca oynadı. Şener, modacıHakan Akkaya ile İstinye'de alışveriş yaptıktan sonra çocuklarını Akkaya aracılığıyla Kutluay'ateslim etti... Kendisine ihanet ettiğini söylediği eşininyüzünü dahi görmekistemeyen Demet Şener, ardından da Hakan Akkaya ile 'AileArasında' isimli filmi izledi. İbrahim Kutluay ise çocukları Ömer veİrem'i alıp Akmerkez'e götürdü. Çocuklarıyla yılbaşı alışverişi yapan İbo, her zamanki gibi boşanmadavasıyla ilgili tekkelime dahi etmedi.
Şener, yakın dostu Akkaya ile İstinye'de sinema keyfi yaptı.
Annelerinden çocuklarını alan İbo, onlarla Akmerkez'de yılbaşı alışverişi yaptı.
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