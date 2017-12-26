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Bu terasta her şey var

Bu terasta her şey var
Son günlerin trend olan otel teraslarında açılan meyhane kültürünün en özel yerlerinden Berdush Meyhane Teras'ta yok yok... İşletmeciliğini Engin Ateş ve Yetiş Şahin'in yaptığı mekan, haftanın 7 günü açık büfe kahvaltının yanı sıra yine her gün canlı fasıl müzik, DJ performansı ve oryantal şov sunuyor.
Etiketler:
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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