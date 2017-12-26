Aşk Bodrum’da yaşanıyor güzelim

İngiliz Heidi ile Ed’in ailesi 1997’de tatil için Bodrum’a geldi. Burada arkadaş olup unutulmaz bir 15 gün geçirdi.Yıllar sonra çocuklar kim olduklarını fark etmeden tanışıp evlendi. Tesadüfü ele veren ise Türkiye'de çektirdikleri fotoğraf karesiydi...
Türk filmi bu kez İngiliz bir çiftte hayata geçti. İngilizHeidi ile Ed'in çocuklukarkadaşlığı, nikah masasında bitti. Buna göre Heidi ileEd'in ailesi 1997'de tatil içinBodrum'a geldi. İki İngiliz aile burada tanışıp arkadaş olmaya karar verdi. Çiftin çocukları da 15 günü beraber geçirdi. Tatil bitince iki ailede İngiltere'ye geri gitti. Ancak bir daha hiç görüşmedi.Heidi ile Ed yıllar sonra ise kim olduklarını fark etmeden bir araya geldi. Sevgiliolup, evlenmeyekarar verdi. Yıllar önce Gümbet'te çekildikleri çocukluk fotoğraflarına bakınca ise inanılmaz gerçeği fark etti. HeidiSavitt, 1997'debirlikte harika biryaz geçirdiği ve eniyi arkadaşı olanEd ile evlendiğinianlayınca şokgeçirdi. Heidi, "Hiçbir zaman kadere inanmadık ancak açık bir şekilde birlikte olmak bizim kaderimizdi" dedi. GeçtiğimizAğustosayında nikahmasasına oturançiftin hikayesiherkesihem etkilediham de şaşkına çevirdi.
TATİL ARKADAŞIYLA EVLENDİ
Çift Ağustos ayında, Derbyshire kentinde hayatlarını birleştird. Heidi'nin anne ile babası Keith and Kay ise bu olayı fark ettiklerinde çığlık attıklarını söylüyor...
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