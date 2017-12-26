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Aşk ’da yaşanıyor güzelim

İngiliz ile Ed’in ailesi 1997’de tatil için ’a geldi. Burada arkadaş olup unutulmaz bir 15 gün geçirdi.Yıllar sonra çocuklar kim olduklarını fark etmeden tanışıp evlendi. Tesadüfü ele veren ise Türkiye'de çektirdikleri fotoğraf karesiydi...

Aşk Bodrum’da yaşanıyor güzelim
Türk filmi bu kez İngiliz bir çiftte hayata geçti. İngiliz Heidi ile Ed'in çocukluk arkadaşlığı, nikah masasında bitti. Buna göre Heidi ile Ed'in ailesi 1997'de tatil için Bodrum'a geldi. İki İngiliz aile burada tanışıp arkadaş olmaya karar verdi. Çiftin çocukları da 15 günü beraber geçirdi. Tatil bitince iki ailede İngiltere'ye geri gitti. Ancak bir daha hiç görüşmedi. ile Ed yıllar sonra ise kim olduklarını fark etmeden bir araya geldi. Sevgili olup, evlenmeye karar verdi. Yıllar önce Gümbet'te çekildikleri çocukluk fotoğraflarına bakınca ise inanılmaz gerçeği fark etti. Heidi Savitt, 1997'de birlikte harika bir yaz geçirdiği ve en iyi arkadaşı olan Ed ile evlendiğini anlayınca şok geçirdi. Heidi, "Hiçbir zaman kadere inanmadık ancak açık bir şekilde birlikte olmak bizim kaderimizdi" dedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturan çiftin hikayesi herkesi hem etkiledi ham de şaşkına çevirdi.



TATİL ARKADAŞIYLA EVLENDİ
Çift Ağustos ayında, Derbyshire kentinde hayatlarını birleştird. Heidi'nin anne ile babası Keith and Kay ise bu olayı fark ettiklerinde çığlık attıklarını söylüyor...
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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