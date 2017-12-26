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Acı biber sürprizi

Acı biber sürprizi
Yeni single çalışması 'Yansın Bakalım' için imza günü düzenleyen Gülben Ergen, izdiham yarattı. Ergen'e Marmara Forum AVM'deki sevenleri acı biberle sürpriz yaptı. Şarkıcı, parçanın "Ağzına en acı kırmızı biberi / Sürmeli o dil bi yansın bakalım" sözlerini söyleyip böyle poz verdi.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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