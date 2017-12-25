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Yenil yıl sürprizi 'Kardelen'

Yenil yıl sürprizi Kardelen
Müzik dünyasında adını 'Aşk baz' albümüyle duyuran Erkan Aydar, yeni yılda iddialı geliyor. 'Zeytin' ve 'Göçmen Kuşu' şarkıları ile beğeni kazanan Aydar, sözü ve müziği kendisine ait yeni şarkısı 'Kardelen'le de iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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