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Gigi’den itiraf: Saçlarımı 3 gün yıkamıyorum

Gigi’den itiraf: Saçlarımı 3 gün yıkamıyorum
ABD'li model Gigi Hadid, güzelliğiyle tüm dünyanın ilgisini çekti. Dünyaca ünlü markalar, 22 yaşındaki modelle çalışmak için sıraya girdi. Güzel modelin saçları da herkes tarafından beğenildi. Saçlarının sırrını bir dergiye verdiği röportajda açıklayan Hadid, hindistan cevizini öve öve bitiremedi. Parlak saçlarının sırrının hindistan cevizi yağı olduğunu söyleyen genç model, "Boş zamanım olduğunda saçıma hindistan cevizi yağı sürüp yıkamıyorum. Duş alabilirsiniz tabii ki ama saçınızı topuz yapıp 3 gün kadar yıkamayın" dedi.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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