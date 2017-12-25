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Çakma gelin!

Çakma gelin!
İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry (33) ve ABD'li oyuncu Meghan Markle (36) nişanlandı. Çiftin 19 Mayıs'da evleneceği açıklandı. İngiliz basını ise Kraliyet Ailesi'nin gelin adayına odaklandı. Bir internet sitesi, Kraliyet gelinine çok benzeyen Genevieve Capovilla'yı "" olarak tanıttı. Genevieve, Markle gibi giyinerek alışverişe çıktı. Emma Victoria Payne adlı gelinlik tasarımcısına uğradı. Herkes, Genevieve'ya İngiliz gelini gibi muamele yaptı. İngilizler ise sokakta gezerken ve kafede otururken gördükleri Genevieve Capovilla'yı Meghan sandı. "Sahte geline" bir bakan tekrar baktı. Her şeyin bir oyundan ibaret olduğu ise daha sonra açıklandı. Buna rağmen çakma Meghan'ın ziyaret ettiği gelinlikçi dükkanına müşteri yağdığı ortaya çıktı.


SAHTE MEGHAN


GERÇEK MEGHAN
ve nişanlısı Meghan basına ilk kez böyle poz vermişti.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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