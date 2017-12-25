Çakma gelin!

İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi PrensHarry (33) ve ABD'li oyuncu Meghan Markle (36) nişanlandı. Çiftin 19 Mayıs'da evleneceği açıklandı. İngiliz basını ise Kraliyet Ailesi'nin gelin adayına odaklandı. Bir internet sitesi, Kraliyet gelinine çok benzeyen GenevieveCapovilla'yı "Meghan Markle" olarak tanıttı. Genevieve, Markle gibi giyinerek alışverişe çıktı. Emma Victoria Payne adlı gelinlik tasarımcısına uğradı. Herkes, Genevieve'ya İngiliz gelini gibi muamele yaptı. İngilizler ise sokakta gezerken ve kafede otururken gördükleri GenevieveCapovilla'yı Meghan sandı. "Sahte geline" bir bakan tekrar baktı. Her şeyin bir oyundan ibaret olduğu ise daha sonra açıklandı. Buna rağmen çakma Meghan'ın ziyaret ettiği gelinlikçi dükkanına müşteri yağdığı ortaya çıktı.
SAHTE MEGHAN
GERÇEK MEGHAN Prens Harry ve nişanlısı Meghan basına ilk kez böyle poz vermişti.
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