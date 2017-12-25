Bali buluşması

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede ile Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, önceki gün Bali'de buluştu. 1 yıldır Bali'de yaşayan Gerede, Ercümen'le keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Farklı zamanlarda 'Survivor' yarışmasında mücadele eden ikili, yarışma hakkında da konuştu.