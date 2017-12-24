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Yağmur vız geldi

Yağmur vız geldi
Kenan Doğulu hayranları önceki akşam yağmura meydan okudu. Emaar Square Mall'un yeni yıl etkinlikleri kapsamında konser veren popçuya sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı, şarkılarıyla hayranlarının içini ısıttı.
Bir hayranı fötr şapkası düşen popçuya beresini verdi.




Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

vah vah.

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cevapla 24.12.2017 11:54
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