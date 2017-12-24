Yağmur vız geldi

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Kenan Doğulu hayranları önceki akşam yağmura meydan okudu. Emaar Square Mall'un yeni yıl etkinlikleri kapsamında konser veren popçuya sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı, şarkılarıyla hayranlarının içini ısıttı.
Bir hayranı fötr şapkası düşen popçuya beresini verdi.
Doğan SAVAŞ
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vah vah.
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