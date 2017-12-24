Şahan'ın sırrı haydari

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Saç ektiren Şahan Gökbakar, bakımına özen göstermeye devam ediyor. 37 yaşındaki komedyen, önceki gün yüzüne maske yaptırdı. Gökbakar, bu anı da "Sağlıklı bir cilt istiyorsanız, haydariyi sadece yemekle kalmayıp suratınıza sıvayıp bekletin" notuyla paylaşıp herkesi kahkahaya boğdu.
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