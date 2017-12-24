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Modaya uydu

Modaya uydu
Gülşen de kıyafetlere servet harcayan ünlüler kervanına katıldı. Şarkıcı, geçtiğimiz gün 4 bin 500 TL'lik Fendi marka kırmızı çizmeleriyle instagram'da havasını attı. Bu arada aynı çizmelerden kankası Demet Akalın'da da var…
Etiketler:
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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