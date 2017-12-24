Küçük kıza 2 bin 500 lira nafaka

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ve Etkin Kerimoğlu anlaşmalı olarak boşandı. 1 saat 20 dakika süren boşanma davasının ardından taraflar herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrı ayrı duruşma salonundan çıkan tarafların gergin oldukları gözlendi. Velayetinin anneye verildiği küçük çocuk için baba Kerimoğlu'nun aylık 2bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verildiği öğrenildi. Çiftin evliliğindenbugün biri23, diğeri 13 yaşındaolan biri erkek birikız iki çocukları bulunuyor. Anlaşmalı boşanma çerçevesinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat ya da nafaka talebinde olmadı. Yine taraflar arasında yarı oranında hisseye sahip oldukları taşınmazları aralarında paylaştıkları belirtildi.
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