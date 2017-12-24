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Küçük kıza 2 bin 500 lira nafaka

Küçük kıza 2 bin 500 lira nafaka
Eski milli futbolcu ve Etkin Kerimoğlu anlaşmalı olarak boşandı. 1 saat 20 dakika süren boşanma davasının ardından taraflar herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrı ayrı duruşma salonundan çıkan tarafların gergin oldukları gözlendi. Velayetinin anneye verildiği küçük çocuk için baba Kerimoğlu'nun aylık 2 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verildiği öğrenildi. Çiftin evliliğinden bugün biri 23, diğeri 13 yaşında olan biri erkek biri kız iki çocukları bulunuyor. Anlaşmalı boşanma çerçevesinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat ya da nafaka talebinde olmadı. Yine taraflar arasında yarı oranında hisseye sahip oldukları taşınmazları aralarında paylaştıkları belirtildi.


■ Ali OKTAY
Etiketler:
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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